"Es war so unglaublich herzlich", schwärmt Karin Traussnig-Stacherl, Schulleiterin der Volksschule am Weizerberg. Sie durfte am vergangenen Samstag nämlich 25 ehemalige Schülerinnen und Schüler durch das Schulgebäude führen. Solche Führungen hat sie schon öfters gemacht, was dieses Mal das besondere war? Die Schulzeit der Besucherinnen und Besucher liegt schon 70 Jahre zurück.