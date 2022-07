Nachdem das allseits bekannte Dixie- und Swingfestival in Fürstenfeld alle Zelte abgebrochen hat und heuer von 6. bis 15. August erstmals in Weiz gastiert, sollen Tanzbegeisterte nun beim Weizer New Orelans-Straßenfest auf ihre Kosten kommen und einen Einblick in "Lindy Hop", "Balboa" und "Shag" erhalten - in Form eines Workshops.