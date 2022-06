Schon mit gesunden Kindern ist es für Eltern oft nicht einfach, die Betreuung in den Sommerferien zu organisieren. Hat man ein schwerbehindertes Kind, wie Daniela Buchner (Name von der Redaktion geändert), kommen weitere Hürden hinzu. Ihre Tochter geht in eine Integrationsklasse einer Weizer Volksschule, im Herbst kommt sie in die dritte Klasse. Emilia (Name von der Redaktion geändert) ist sowohl körperlich als auch geistig behindert, kann nicht sprechen und es fällt ihr schwer, Fremden gegenüber Vertrauen zu fassen.