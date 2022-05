"Glaubwürdig" lautet das Thema der diesjährigen Weizer Pfingstvision, die zwischen 7. Mai und 7. Juni ein dichtes Programm (insgesamt gibt es elf Veranstaltungen) präsentiert. Im Hintergrund von Fake News und Korruption werden Leitfragen wie "Was kann man heute noch glauben und vor allem wem", aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Mit dabei viel Prominenz, so etwa der bekannte Politikwissenschaftler Peter Filzmaier, der sich in seinem Vortrag am 20. Mai dem "Zerrbild Politik" widmet. Anschließend wird das Publikum zu einer Diskussionsrunde eingeladen.