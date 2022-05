Noch hat niemand von den Kindern bemerkt, was sich in dem großen Karton mit Löchern befindet, der im Klassenzimmer ganz vorne an der Tafel steht. Die Schülerinnen und Schüler der 2C der Volksschule in St. Margarethen an der Raab sind am Donnerstagmorgen aber auch mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Sie sitzen im Sesselkreis und lauschen gespannt, ihre Augen sind auf Nicole Karner und Johanna Knechtl gerichtet. Die beiden sind Bäuerinnen aus der Gemeinde und heute in der Volksschule im Rahmen ihres Aktionstages zu Gast.