Immer schon träumte Manuel Dunst davon, Rettungshubschrauber zu fliegen. Um sich diesen Traum zu erfüllen, verschlug es ihn sogar in die USA. Im Frühjahr schloss der 25-jährige Pischelsdorfer seine Ausbildung an der Hillsboro Heli Academy erfolgreich ab und erwarb somit die Berufspiloten- und die Fluglehrerlizenz. Außerdem ist Dunst zum Instrumentenflug berechtigt, sprich er kann ohne äußere visuelle Reize fliegen, quasi im "Blindflug" und ausschließlich mithilfe von Instrumenten an Bord, wie beispielsweise Navigationsinstrumente, und durch Unterstützung von Fluglotsen am Boden. Begonnen hat Dunst die Ausbildung im Jänner 2020 im Rahmen des deutschen Nachwuchs-Pilotenprogramms des ADAC, die in Amerika mit der Hillsboro Aero Academy kooperiert.