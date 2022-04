Kein Fest, keine Krönung, ein leeres Hochgartl - so sah es im vergangenen Jahr am letzten Aprilsonntag in Puch bei Weiz aus. Bereits zum zweiten Mal musste das Apfelblütenfest aufgrund von Corona abgesagt werden - das letzte fand 2019 statt. Heuer ist glücklicherweise alles anders, das Programm steht. Erwartet werden rund 1500 Besucherinnen und Besucher: "2000 wären noch besser. Wie viele es werden, kann ich nicht genau einschätzen. Bei uns führen viele Wanderwege vorbei", sagt Martin Leitner. Er ist der Obmann des Vereins "Steirische Apfelstraße", welcher das Fest heuer zum 28. Mal organisiert. Auch Busunternehmen haben sich schon angemeldet, "und Zimmer im Ort wurden ebenfalls gebucht", so Leitner.