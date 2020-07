Facebook

© Jürgen Fuchs

Schwer verletzt wurde ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Weiz beim Fällen eines Baumes Mittwochfrüh in Ludersdorf-Wilfersdorf: Der Baumstamm war mit einer Seilschlinge am Kranarm eines Lkw befestigt und schnellte - gerade als der Mann den letzten Schnitt machen wollte - in die Höhe und nach vorne. Der 42-Jährige machte eine Ausweichbewegung und schnitt sich dabei mit der Motorsäge in den linken Unterschenkel. Ein Arbeitskollege verständigte die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde der 42-Jährige mit schweren Verletzungen ins UKH Graz eingeliefert.