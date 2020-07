Facebook

Die Aufräumarbeiten bei der Volksschule Flöcking haben begonnen. © KK

Am Dienstagvormittag tagte in der - derzeit behördlich geschlossenen - Volksschule Flöcking (Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf) der Krisenstab: Am Tag zuvor hatte ein Unwetter das Dach des Volksschul-Turnsaales heruntergerissen. Das ganze Gebäude wurde durch die Wassermassen arg in Mitleidenschaft gezogen. "Es musste überprüft werden, ob wir den Betrieb vor den Sommerferien überhaupt noch aufnehmen können", berichtet Direktor Michael Gruber.