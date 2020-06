Ein Bild der Zerstörung bietet sich in der Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf: Heftige Sturmböen haben kurz nach Mittag fast das komplette Blechdach vom Turnsaal der Volksschule Flöcking heruntergerissen, Dämmmaterial liegt auf der Wiese verstreut. Knapp eine halbe Stunde davor waren noch Kinder in dem Gebäude.

Zum Glück wurde niemand verletzt, sagt Volksschuldirektor Michael Gruber © Montage/Fotos: BFVWZ, Foto.Alexandra

"Ich habe noch nie so etwas gehört. Es war so ein Rauschen, so ein Surren wie bei einem Hochdruckreiniger", schildert Michael Gruber. Er ist Direktor der Volksschule Flöcking (Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf) und steht an diesem Montagmittag gegen 12.15 Uhr vor dem Turnsaal der Schule. "Dann habe ich gesehen, wie die Tellwolle fliegt und gedacht: Um Gottes Willen, was ist da los?", so Gruber weiter. Gleich darauf sind ihm Dämmmaterial und Blechdach-Teile schon entgegengekommen.