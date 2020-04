Viele nutzen die nun mögliche Abholung von Essen in Gasthäusern. Der „Plotzhirsch“ in Weiz etwa kämpft trotzdem ums Überleben.

Jasmin Donner (links) vom Gasthof Donner in Fladnitz/Teichalm wickelt die Essensabholung vor der Tür ab © Donner

Vor genau einer Woche durften Wirte, die ihre Gäste seit dem 17. März nur noch per Zustellservice verpflegen konnten, Speisen erstmals auch wieder zur Abholung anbieten. Diese Möglichkeit werde sehr gerne angenommen, sagt Florian Schwab vom Wiesenwirt in Urscha (Gleisdorf). „Es wird sehr viel abgeholt. Wir haben uns über die Jahre einen Stamm an Kunden aufgebaut – die sind uns in dieser Zeit sehr treu“, erklärt Schwab.