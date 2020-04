Facebook

Pfarrer Karl Rechberger segnete die Osterspeisen vorab in Supermärkten und bei Direktvermarktern © Pfarre Passail

Ostern muss dieses Jahr anders begangen werden als gewohnt. In mehreren Pfarren des Bezirkes wurden bereits Informationen und Material zur Gestaltung dieser Woche ausgeschickt – oder, wie in Gasen, vom Pfarrgemeinderat sogar bis vor die Haustür zugestellt. In den Pfarren Anger, Heilbrunn und Puch wurde etwa ein selbst gestalteter, achtseitiger Feierbehelf mit Anregungen, Geschichten und Gebeten an alle Haushalte geschickt. Auch auf den Internetseiten der Pfarren finden sich viele Hilfestellungen.