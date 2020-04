Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Pfarrer Robert Schneeflock in Gasen segnete die Palmzweige und Ostereier, die dann zu allen Haushalten gebracht wurden © Pfarrgemeinderat Gasen

Für den Palmsonntag hat man sich in den Pfarren des Bezirkes wegen des derzeitigen Versammlungsverbotes Alternativen zur gemeinsamen öffentlichen Palmweihe einfallen lassen: In der Pfarre Gasen etwa haben die Mitglieder des Pfarrgemeinderates Hunderte Palmzweige gebunden und werden diese bis Palmsonntag bei allen Haushalten an die Tür hängen – gemeinsam mit einem Begleitheftchen, einem Fläschchen Weihwasser und einem Osterei, gesegnet von Pfarrer Robert Schneeflock. „Wir haben schon viele positive Rückmeldungen bekommen. Es ist den Leuten wichtig, dass sie etwas Gesegnetes zu Hause haben, sie brauchen ein Zeichen“, sagt er.