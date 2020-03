Facebook

Claudia Heschl ist mit von der Partie © KK

Sich möglichst in der eigenen Region zu versorgen, aber nicht nur mit Lebensmitteln. Das ist das Gebot der Stunde, um der regionalen Wirtschaft das Weiterleben zu erleichtern. Bleibt die Frage: Wer kann was bieten? Alle haben ihre Probleme mit der Situation (siehe Beispiele unten), viele versuchen der Krise zum Trotz, ihr Angebot weiter aufrechtzuerhalten. Bereits zu Beginn unserer Aktion haben sich viele Händler auf unserer neuen Onlineplattform unter dem Motto #wirstehenzusammen eingetragen.

Wir laden Händler, Produzenten, Direktvermarkter und Dienstleister aus der Region ein, sich weiter daran zu beteiligen. Und wir laden unsere Leserinnen und Leser ein, das Angebot reichlich zu nutzen. Auf unserer Website www.kleinezeitung/wirstehenzusammen können Verkäufer ein Online-Formular ausfüllen. Darin beschreiben sie kurz ihr Angebot und wie die Zustellungs- und Zahlungsmodalitäten ablaufen. Wichtig: Es muss die Möglichkeit einer Zustellung oder der kontaktlosen Selbstabholung gegeben sein!

Vom Tintenkiller bis zur Osterdeko

Jeden Tag ist Claudia Heschl während der Geschäftszeiten in ihrer Papierecke am Birkfelder Hauptplatz. Alles, was es im Geschäft gibt, verschickt sie auch: „Bücher, Osterdekoration, Ostergeschenke, Schultaschen oder sogar Tintenkiller, Kopierpapier und Druckerpatronen“, sagt sie. Im Raum Birkfeld stellt sie selber zu oder die Waren vor die Geschäftstür, ansonsten wird ein Paketdienst engagiert. Die Zustellung ab 25 Euro ist kostenlos, sonst zahlt man 1,99 Euro.

Zustellung für „Heim-Ausmaler“

Die Wertschöpfung trotz Krise in der Region zu halten, sei jetzt besonders wichtig, sagt Kerstin Stranzl vom Raumausstattungs- und Malerbetrieb Stranzl in Gleisdorf und Feldbach. Schließlich wolle man das gesamte 28-köpfige Team halten. Seit Montag bietet sie einen kontaktlosen Abholdienst auf Bestellung bzw. im Großraum Gleisdorf Zustellung an. „Es kommt gut an, besonders bei Farben und Lacken“, sagt sie. Viele hätten nun eben Zeit zum Ausmalen.

Herrlicher Käse und Kitze

Einer der ersten Betriebe, der sich auf der neuen Plattform registriert hat, war der „Kathreiner Ziegenkäse“ von Renate und Johann Grabenhofer aus St. Kathrein/Hauenstein. Sie brauchen mit ihrer Frischware nach dem Wegfall der Gastronomie schließlich besonders dringend Abnehmer für ihren Käse. Und nicht nur für diesen: „Wir haben so kurz vor Ostern auch schon ganz viele Kitze vorbereitet, die wir jetzt auch zustellen“, sagt Renate Grabenhofer.

Sträucher, Bäume, Setzlinge

Unkompliziert kann man sich derzeit auch alles für den Garten besorgen – etwa in der Baumschule Höfler in Puch. Der direkte Kontakt mit Kundinnen und Kunden muss nicht sein, stellt doch die Baumschule alles, was derzeit gebraucht wird, auch vor der Haustür bereit. „Wir legen dann einen Erlagschein dazu, da haben wir so viel Vertrauen zu unseren Kunden, dass da nichts passiert.“ Bestellen kann man per Telefon (03177) 2252 oder Mail.