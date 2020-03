In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Vom Entnahme-Kühlschrank am Hof bis zur neuen Hauszustellung: Direktvermarkter sorgen weiter für „Nachschub“ beim Essen. Auch die Bauernmärkte in Weiz und Gleisdorf sind offen. Aber: Bauern brauchen Hilfe bei der Arbeit.

Selina, Nadja und Erich Eberl in Labuch bei Gleisdorf verkaufen ab Hof mit Sicherheitsabstand aus der Backstube und stellen nun auch zu © Eberl

"Mein Eindruck ist, dass Direktvermarkter jetzt viel mehr geschätzt werden", sagt Bezirksbäuerin Ursula Reiter - und mit dieser Einschätzung ist sie nicht allein. Viele landwirtschaftliche Betriebe in der Region bieten nun etwa auch Ab-Hof-Verkauf an - nicht nur aus "Geschäftemacherei", sondern auch aus Hilfsbereitschaft, wie Reiter betont: Die menschlichen Aspekte stehen gerade sehr im Vordergrund und ich freue mich, dass das so ist."