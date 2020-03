Süße Aufgabe für James Bonds Double: Spagatkrapfen verkosten und dabei Geld für SOS Kinderdörfer lukrieren – in St. Kathrein/Offenegg.

Stefan Eder, Brigitte Thurner, Renate Zierler und James-Bond-Double Max Fraisl © Katharina Lagler

Spagatkrapfen mit Preiselbeeren und Schlag. Das kommt Haubenkoch Stefan Eder in den Sinn, wenn er an kulinarische Kindheitserinnerungen denkt: „Die hat die Oma immer in einer Dose aufbewahrt. Und wenn man sich dann einen nehmen durfte, war das der Höhepunkt des Tages.”