© FF St. Kathrein/Offenegg

Frühlingshaftes Wetter gab es im Süden des Bezirkes, Schneefall hingegen auch noch am Freitagvormittag in St. Kathrein am Offenegg. "Es war ein schmieriger, feuchter Schnee, sehr rutschig", sagt Lucia Steinbauer, Kommandantin der Feuerwehr St. Kathrein. So kam Freitagfrüh noch vor 5 Uhr eine junge Frau mit ihrem Pkw von der L353 ab - sie war von der Brandlucken kommend im Gebiet von Kornreith unterwegs, als sie in einer leichten Kurve abkam, über die Böschung stürzte und im Bach landete. Die Frau dürfte dabei nicht verletzt worden sein, wurde aber zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.