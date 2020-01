Ein zum Glück glimpflicher Unfall in Weiz - zu dem dennoch der Kran ausrücken musste.

Kranbergung in Weiz

© Stadtfeuerwehr Weiz

Am Donnerstagnachmittag gegen 13.45 Uhr kam eine Lenkerin mit ihrem Pkw auf der Weizer Teichstraße - der Verbindungsstraße zwischen dem Garten der Generationen in Krottendorf und der Elin-Südstraße - aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Die Lenkerin blieb dabei zum Glück unverletzt und auch der Pkw wurde nicht beschädigt, steckte aber so unglücklich im Straßengraben fest, dass ohne technische Hilfeleistung durch die Feuerwehr kein Weiterfahren mehr möglich war. Die Stadtfeuerwehr Weiz rückte mit dem Kranwagen und sechs Personen aus, um den verunfallten Pkw zu bergen. Um 14.30 Uhr war der Einsatz zu Ende.