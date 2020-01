Donnerstagabend prallten zwei Pkw an einer Kreuzung in Gleisdorf frontal ineinander.

Zwei Pkw krachten Donnerstagabend mitten in Gleisdorf frontal gegeneinander: Zu dem Unfall kam es kurz nach 18 Uhr an der Kreuzung Weizerstraße/Rot-Kreuz-Weg. "Also direkt vor der Rot-Kreuz-Dienststelle, vor der Polizei und nur 150 Meter weg von der Feuerwehr", sagt Jürgen Hofer von der Feuerwehr Gleisdorf. "Ernsthaft verletzt" worden sei bei dem Frontalzusammenstoß zum Glück niemand, die zwei Frauen aus dem einen Pkw wurden aber vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Der Lenker im anderen Pkw soll unverletzt geblieben sein.