Zufällig vorbeikommender Notarzt half B72: Pkw wurde gerammt und gegen Bus geschleudert

Ordentlich krachte es am Dienstag gegen 17.10 Uhr auf der B72 in Anger an der Kreuzung Richtung Stubenberg. Zwei Pkw-Lenker wurden verletzt, ein Notarzt, der gerade unterwegs zur Arbeit war, leistete Erste Hilfe.