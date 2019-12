Facebook

Links die Apotheke, rechts der Bio-Laden. © Georg Tomaschek

In der Hans-Sutter-Gasse 1 - zwischen Ärzte-, Med- und Fitnesszentrum - entstand in den vergangenen Monaten eine kleine Gesundheits-Oase. "Besser könnte die Lage fast nicht sein", schwärmt Knut Palten. Der Pharmazeutiker siedelte sich mit seiner "Steirer-Apotheke" hier an - und errichtete dafür gleich ein brandneues Gebäude. Als Partner für dieses Unterfangen konnte er Thomas Rosenberger gewinnen, dessen Bio-Supermarkt "Bioinsel" bereits seit 2010 an dieser Adresse angesiedelt ist. "Der Standort ist super, wir waren aber mit dem alten Gebäude unzufrieden", so Rosenberger, "im Winter war es schwer zu heizen und im Sommer wurde es so heiß, dass die Lebensmittel abliefen." Das neue Bauwerk - die linke Hälfte ist Apotheke, die rechte Supermarkt - wurde in fünfeinhalb Monaten aus der Erde gestampft: "Es lief alles glatt."