Zwischen vier und fünf Zentimeter Eis wachsen derzeit in Gleisdorf aus dem Boden. Am Samstag ist es fertig.

Start am 7. Dezember

Harry Pankesegger leitet das Projekt Kunsteislaufplatz in Gleisdorf © Ulla Patz

In Gleisdorf kann man derzeit zuschauen, wie Eis entsteht – das Eis des Kunsteislaufplatzes. Am Parkplatz zwischen dem Haus der Musik und dem Forum Kloster mitten in der Stadt wurde ein Zelt aufgebaut, darunter befindet sich der Eislaufplatz samt Bande und Rundumbereich, von dem aus man das Geschehen auf der Eisfläche beobachten kann. Die Eisfläche selbst ist 19 Meter breit und 31 Meter lang.