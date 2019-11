Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Adventmarkt auf der Brandluckner Huabn lockt mit einem Stück der Huabn-Theatergruppe © Nidia Patz

Drei Weihnachtsmärkte müssen heute besucht werden, wenn man sie nicht verpassen will: Auf den Christkindlmarkt in der Weizer Innenstadt kann man von 10 bis 18 Uhr gehen, die Weihnachtsmesse im Kunsthaus Weiz findet von 10 bis 21 Uhr statt (Infos zur Eröffnung Seite 30). Der Markt in Fladnitz an der Teichalm (auf der Parkwiese) lockt ab 15 Uhr mit einer Adventkranzweihe und dem Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung.