Am kommenden Samstag laden Land Steiermark und Stadtmarketing Weiz zur Gratisfahrt auf der S-Bahnlinie S31 sowie in allen RegioBus-Linien ein.

Verkehrslandesrat Anton Lang im Cockpit einer S-Bahn-Garnitur © Land Steiermark

Das Land Steiermark lädt gemeinsam der Verbundlinie und dem Weizer Stadtmarketing am Samstag, 30. November, zur Freifahrt bei Bus und Bahn ein. "Seit Sommer ist das tolle RegioBus-Fahrplanangebot mit Halbstundentakt zwischen Weiz und Graz und Stundentakt auf der Strecke Fasslberg Andritz in Kraft. Jetzt müssen wir es der Bevölkerung näherbringen", sagt Verkehrslandesrat Anton Lang. Auch auf der S-Bahnlinie S31 kann man am Samstag gratis einsteigen.