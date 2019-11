Ende September hatte es mehrere Vorfälle von Schüssen zwischen Weiz und Gleisdorf gegeben, jetzt wurden Schüsse auf Scheiben in Ratten bekannt.

Jetzt auch in Ratten

Eine Seitenscheibe des Kaufhauses in Ratten wurde beschädigt © Anneliese Grabenhofer

Mehre Male haben unbekannte Täter in Ratten Schüsse auf ein Kaufhaus im Kirchenviertel abgegeben: am 9. Oktober gegen 23.30 Uhr, in der Nacht von 10. auf 11. Oktober und zwischen dem 31. Oktober und 4. November. Die Fassade, eine Eingangstür und eine Auslagenscheibe wurden dabei beschädigt.