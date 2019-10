Facebook

Die Feuerwehrleute banden den Diesel © FF Gleisdorf

Ein Pkw-Lenker aus Urscha war am frühen Donnerstagnachmittag im Stadtgebiet von Gleisdorf unterwegs. Bei seinem Fahrzeug brach aufgrund eines technischen Defekts die Dieselleitung, was der Lenker nicht bemerkt haben dürfte. So entstand auf einer Länge von etwa drei bis dreieinhalb Kilometern eine Dieselspur. Sie zog sich durch die Feldbacher Straße, Neugasse, Mühlgasse und Steinbergstraße. Dort, wo das Fahrzeug langsamer wurde - beim Abbiegen oder in Kurven - wurde trat besonders viel Diesel aus.