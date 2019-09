Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF Labuch

Ein Unbekannter hat Donnerstagnachmittag eine kilometerlange Dieselspur verursacht - und damit einen sehr aufwendigen Einsatz für die Feuerwehren Labuch und Ludersdorf: Betroffen waren Straßen - zum Großteil Gemeindestraßen - in den Ortsteilen Labuch, Ungerdorf, Hart und Laßnitzthal sowie im Gemeindegebiet von Ludersdorf von Pircha bis Wilfersdorf. "Und zwar immer 30 bis 40 Meter Dieselspur, dann wieder nichts, dann wieder 30 bis 40 Meter Dieselspur und so weiter. Alles zusammen werden das schon zwei Kilometer Treibstoffspur gewesen sein", schätzt Christoph Puchas, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Labuch. Da die Spur auch immer wieder in Hauszufahrten führt, könnte es sich um ein Zustellfahrzeug handeln. Die Polizei ermittelt. Für die Umwelt bestand keine Gefahr.