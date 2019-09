Die Polizei sucht einen aggressiven Radfahrer, der in Ludersdorf auf einen Pkw-Lenker losging und dessen Motorhaube beschädigte. Das Opfer schoss ein Foto vom Angreifer.

© Juergen Fuchs

Am Donnerstag gegen 12.15 Uhr fuhr ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Pkw auf der B65 in den Kreisverkehr Ludersdorf ein. Plötzlich fuhr ein Radfahrer, laut Angaben des Pkw-Lenkers ohne auf den Verkehr zu achten, aus dem Ortszentrum Ludersdorf kommend in den Kreisverkehr ein. Der Pkw-Lenker musste stark abbremsen und hupte deshalb.

Der Radfahrer hielt an, hob sein Fahrrad hoch und warf es auf die Motorhaube des relativ neuen Pkw, die durch die Verbeulung stark beschädigt wurde. Als der 60-Jährige ausstieg, ging der Radfahrer auf ihn los verpasste dem Pkw-Lenker mehrere Faustschläge ins Gesicht. Der 60-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Als das Opfer den aggressiven Radler fotografierte, schlug dieser erneut zu.

Dann stieg er wieder aufs Rad und fuhr in Richtung Flöcking/Labuch weiter. Der Autofahrer verfolgte ihn ein Stück weit, verlor ihn dann aber aus den Augen und erstattete später Anzeige bei der Polizei.

Durch das Foto gibt es eine gute Personenbeschreibung des wütenden Radfahrers: Es ist ein etwa 55 bis 60 Jahre alter Mann, bekleidet mit einem auffälligen, gelben Fahrradleiberl mit der Aufschrift „Podersdorf“ und blauen kurzen Ärmeln. Er trug schwarze Fahrradhandschuhe, grüner Fahrradhelm und roter Rucksack (schon etwas ausgebleicht). Unterwegs ist er mit einem blauen Herrenfahrrad, am Lenker befindet sich eine rot-weiß-rote Markierung.

Hinweise zum Täter sind erbeten an die Polizeiinspektion Gleisdorf, Tel. 059133-6264.