Alle Bauten des alten Bau- und Wirtschaftshofs in Weiz werden innerhalb der nächsten vier bis fünf Wochen abgerissen. Dann wird mit dem Bau des neuen Stadtparkquartiers begonnen.

© Sonja Berger

Die Abbrucharbeiten auf dem Gelände des alten Bau- und Wirtschaftshofes in Weiz sind gestartet: Innerhalb von vier bis fünf Wochen sollen nun alle alten Gebäude und Bauten - etwa die noch bestehenden Büro- und Lagerflächen des alten Bau- und Wirtschaftshofs oder des Wasserwerks, das alte Glashaus der Stadt oder auch das alte Altstoffsammelzentrum - abgetragen werden. Insgesamt geht es dabei um rund 10.000 Kubikmeter Abbruchsubstanz auf einer bebauten Fläche von rund 8000 Quadratmetern. Das gesamte betroffene Baufeld misst knapp 10.500 Quadratmeter, die in vier bis fünf Wochen nun also frei da liegen sollen - aber nicht lange.