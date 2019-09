Facebook

Firmenbusse vor statt Autos in der Parkgarage: Derzeit wird umgebaut © Jonas Pregartner

Am 16. Oktober sperren Intersport, Klipp und auch die Parkgarage im Europacenter (188 Stellplätze) nach dem Umbau wieder auf. Kunden mancher Weizer Geschäfte sollen darin dann gratis bis zu eineinhalb Stunden parken können – so der betreffende Betrieb beim neuen Parkraumkonzept der Stadtgemeinde mitmacht. Und so der Kunde, die Kundin, um einen bestimmten Betrag einkauft. Im jüngsten Gemeinderat wurde das entsprechende Kooperationsmodell beschlossen. Zum Normaltarif (Montag bis Samstag von 8 bis 19 Uhr) parkt man in der Garage um 50 Cent je halber Stunde. Das Unternehmen legt fest, ab welcher Einkaufshöhe refundiert wird. Ab 25 Euro muss jedenfalls refundiert werden, wenn der Betrieb bei diesem Modell dabei sein will. Beispiel: Für 90 Minuten kostet das Ticket 1,50 Euro. Der Handelsbetrieb sowie die Stadt zahlen je die Hälfte, der Kunde nichts.