Filialleiter Horst Prassl vor der vorübergehenden Intersport-Filiale in der Birkfelder Straße © Raimund Heigl

Zurück zu den Wurzeln“ heißt es derzeit bei Intersport Pilz in Weiz. Wegen des Umbaus des Standorts im Europa-Center in der Kapruner-Generator-Straße verkauft der Sportartikelhändler seine Waren derzeit wieder in jenem Geschäftslokal, in dem man schon von 1976 bis 2002 stationiert war: in der Birkfelder Straße 5.