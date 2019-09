Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia

Freitag um die Mittagszeit wurde die Feuerwehr Hofstätten an der Raab zu einem Einsatz an der B68 gerufen: Eine 47-jährige Motorradfahrerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung war beim Abbiegen an der Kreuzung der B68 mit der L366 in Richtung Markt Hartmannsdorf von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Die Fahrerin wurde bei dem Sturz schwer verletzt und vom Roten Kreuz ins LKH Feldbach gebracht. Weitere Personen oder Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Die Feuerwehr Hofstätten/Raab barg das Fahrzeug. Der weitere Verkehr in diesem Bereich soll dabei nicht behindert worden sein.