Die Ortsdurchfahrt ist in Weiz bei Weitem nicht das einzige Verkehrsprojekt, das derzeit in der Bezirksstadt läuft. Großes Thema ist nachhaltiges Pendeln.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zu Fuß, mit dem Rad oder den Öffis - so kann man sich in Weiz umweltfreundlich fortbewegen © Collage/Jonas Pregartner

Die Zukunft der Mobilität in Weiz, wie sie Umweltreferentin Barbara Kulmer vorschwebt? „Park-and-Ride-Anlagen, im Norden, Süden und an neuralgischen Punkten in der Stadt.“