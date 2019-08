Facebook

Abschied von der Disco Almrausch © Stefan Fritz

Mit einer "Mega-Party", wie die Veranstalter selber sagen, feiert die legendäre Disco Almrausch in Weiz Abschied von ihren Fans. Am Samstag vor Schulbeginn, also am 7. September, steigt das Fest, am Sonntag um 8 Uhr, so wird angekündigt, wird "Time to say goodbye" erklingen.