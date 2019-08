Jessica Schaffler, Dritte bei der deutschen Sendung „The Voice of Germany“, über Alltag und Show, Gemeinschaft, Natur, ihre Veränderung und den Film, für den sie den Titelsong einsingt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ihr Äußeres sei ihr nicht mehr so wichtig, sagt Jessica Schaffler © Jonas Pregartner

Es ist ein gutes halbes Jahr her, dass Sie bei „The Voice of Germany“ Dritte geworden sind. Was hat sich seither getan?