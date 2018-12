Fans hießen "The Voice of Germany"-Finalistin Jessica Schaffler in Weiz willkommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jessica griff in Weiz auch selbst zum Mikrofon © Petra Schwarz

Am Sonntag lud man in Weiz zur "Welcome Jessica Party", bei der die "The Voice of Germany"-Finalistin Jessica Schaffler von ihren Heimatgemeinden Mortantsch und Weiz begrüßt wurde. Anschließend gab es auch ein kleines Konzert mit Jessicas Band "Supersonix".

Beim Bewerb sang sich die Oststeirerin auf den dritten Platz. In Weiz fand vergangenen Sonntag dazu auch ein Public Viewing statt.

Reichlich Lob für die Finalistin gab von den Bürgermeistern Erwin Eggenreich (Weiz) und Peter Schlagbauer (Mortantsch) und auch von Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer. Er schenkte Jessica für ihren großen Erfolg einen Gutschein für ein Ariana Grande-Konzert und verkündete, dass Schaffler zwar leider in Deutschland nicht den ersten Preis bekam, dafür aber "The Voice of Styria" sei.

The Voice-Finalistin: Noch mehr Fotos vom Empfang für Jessica Schaffler in Weiz

Anschließend holten sich die Scharen an begeisterten Fans aus den Gemeinden noch Autogrammkarten mit persönlichen Widmungen.

Jessica singt live in Weiz +

Jessica im Kurzinterview

Wie ist das für dich, wenn so viele Menschen für dich nach Weiz kommen?

Jessica: Es ist noch viel schöner für mich, weil es meine Heimat ist und ich genieße es total, ich lebe gerne zu Hause.

Also hast du noch nicht vor, jetzt groß auszuwandern?

Jessica: Noch nicht. Ich muss mal meine Ausbildung fertig machen und dann werde ich auf jeden Fall mit Musik durchstarten.

Überlegt man auf einer solchen Riesenbühne, wie bei "The Voice of Germany", dass so viele Menschen zuschauen?

Jessica: Nein, das geht eigentlich. Man überlegt schon, aber auf der Bühne ist es dann ok. Aber jetzt war ich sehr nervös, da hab ich schon überlegt, da ist „meine Stadt“ für mich gekommen.

Hast du eigentlich schon Fanpost erhalten?

Jessica: Nein, dafür habe ich nichts angegeben, aber ich habe so viele liebe Nachrichten erhalten, dafür bin ich so dankbar.

Empfang für Jessica Schaffler: ''The Voice of Styria'' in Weiz Die Fans warten alle schon auf Jessica Schaffler. Petra Schwarz So viele waren gekommen. Petra Schwarz Klicken Sie sich durch die Fotos! Petra Schwarz Petra Schwarz Petra Schwarz Bis Jessica kommt, gibt es noch Tanzeinlagen von der "New Rock Generation" Petra Schwarz Petra Schwarz Nun ist es bald soweit... Petra Schwarz Die Bürgermeister Erwin Eggenreich und Peter Schalgbauer warten auch schon gespannt... Petra Schwarz und auch Michael Schickhofer ist, wie er betont als Fan, gekommen... Petra Schwarz und da ist sie nun endlich, Jessica Schaffler. Petra Schwarz Klicken sie sich durch die weiteren Bilder der Veranstaltung! Petra Schwarz Petra Schwarz Petra Schwarz Petra Schwarz Petra Schwarz Petra Schwarz Petra Schwarz Petra Schwarz Petra Schwarz Petra Schwarz Petra Schwarz Petra Schwarz Petra Schwarz Petra Schwarz Petra Schwarz 1/26