Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Siegmund Andraschek ist musikalischer Leiter des Musikfestivals Steyr und dirigiert heute die Premiere von "Cabaret". © KAINRATH, STIEFKIND FOTOGRAFIE

Wenn heute am Abend die Welthits „Welcome“ oder „Money makes the world go round“ durch den Schlossgraben des Schlosses Lamberg in Steyr klingen, steht Siegmund Andraschek aus Gleisdorf ganz vorne: Der 44-Jährige ist seit 2017 musikalischer Leiter des Musikfestivals Steyr, das heuer das Musical „Cabaret“ mit Solisten von großen Opernbühnen zur Aufführung bringt (Intendanz: Karl-Michael Ebner, Regie: Susanne Sommer, Choreografie: Florian Hurler).