In einem Waldstück in Gamling bei Gleisdorf wurden vier Tonnen Sondermüll abgeladen, möglicherweise schon länger. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Müllsäcke wurden 10, 15 Meter von der Straße weg im Wald gefunden © Stadtgemeinde Gleisdorf

Eine böse Überraschung erwartete einen Waldbesitzer in Gleisdorf: In seinem Wald nahe der B54 zwischen Gleisdorf und Gamling fand er rund vier Tonnen abgelagerten Sondermüll. Es handelt sich um Dämmmaterial in der Form von Schüttgut, abgepackt in schwarzen Säcken. "Es muss wohl vom Umbau oder Abbruch eines älteren Hauses stammen", heißt es bei der Polizeiinspektion Gleisdorf, die nun um Hinweise aus der Bevölkerung bietet.

Allerdings: Das Datum der Ablagerung könnte bereits einige Zeit zurückliegen, der Waldbesitzer war vor vier Wochen zum letzten Mal in diesem Waldstück gewesen. "Eine unfassbare Sauerei", ärgert sich auch der Gleisdorfer Bürgermeister Christoph Stark, der auf seiner Facebook-Seite ebenso die Zivilbevölkerung um Mithilfe bietet. Hinweise bitte an die Polizei Gleisdorf unter Tel. 059 133 6264.