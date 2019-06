Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Am Freitag kurz vor 14 Uhr war eine 80-jährige Frau aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Fahrrad am Fischteichweg in Passail in Richtung B64 unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Bundesstraße hielt sie an und wollte nach links auf die B64 einbiegen. Dabei dürfte sie den von links kommenden Pkw, der in Richtung Weiz unterwegs war, übersehen haben - es kam zur Kollision. Die Frau trug keinen Fahrradhelm und erlitt bei dem Unfall Kopfverletzungen unbestimmten Grades.