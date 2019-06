Facebook

So viele Radfahrer sieht man in Gleisdorf sonst nicht auf einen Schlag © Katharina Lagler

"Radfahrerinnen und Radfahrer von Gleisdorf, vereinigt euch!", könnte das Motto des heutigen Tages lauten: Am Freitagnachmittag fand dort die erste "Critcal Mass" statt. Was das ist? Eine weltweite Bewegung, bei der Radfahrer zu einem bestimmten Zeitpunkt, der über die sozialen Medien und Mundpropaganda verbreitet wird, zusammenkommen - manchmal Tausende - um dann in der Gruppe durch die Stadt zu fahren. So will man die Radfahrer in der Stadt sichtbarer machen - und darauf aufmerksam machen, dass ihnen vielfach im Stadtverkehr viel zu wenig Raum gewidmet wird.