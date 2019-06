Facebook

Die 20-jährige Frau wurde vom Roten Kreuz ins LKH Weiz gebracht © Jürgen Fuchs

Am Donnerstag gegen 18 Uhr fuhr eine 75-jährige Frau aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Pkw auf der Marburgerstraße in Weiz vom Hauptplatz kommend in Richtung Greith. Im leichten Nieselregen dürfte die Frau eine Gruppe Fußgänger übersehen haben, die gerade auf einem Schutzweg die Fahrbahn überqueren wollte. Eine 20-Jährige aus dem Bezirk Weiz wurde vom Pkw erfasst und zu Boden gestoßen. Die junge Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsdienst in das LKH Weiz eingeliefert.