Trajan Traussnig aus Weiz wurde heuer zum steirischen Zivildiener des Jahres ausgezeichnet. Er absolvierte seinen Zivildienst in der Allgemeinden Sonderschule der Chance B in Gleisdorf

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Trajan Traussnig mit einem seiner Schützlinge in der Allgemeinen Sonderschule Gleisdorf, Niklas Kurzmann © Robert Breitler

Eine schwierige Eingewöhnungsphase stand am Beginn des Zivildienstes von Trajan Traussnig im Rahmen der Schulassistenz der Chance B in der Sonderschule in Gleisdorf. „Anfangs habe ich mir sehr schwer getan. Ich habe irgendwie nicht herausgefunden, wie ich mit den Kindern zurechtkomme“, erinnert sich der 21-jährige Weizer, der zwischen Oktober 2017 und Juni 2018 seinen Zivildienst abgeleistet hat.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.