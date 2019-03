Ab Juni wird die Raabbrücke in der Grazer Straße in Gleisdorf abgerissen und neu aufgebaut. Um dem Verkehr halbwegs Herr zu werden, wird in der Hartberger Straße eine zusätzliche Fahrspur errichtet.

Anstelle der Schrägparkplätze in der Hartberger Straße wird eine zusätzliche Fahrspur eingerichtet © Raimund Heigl

Aktuell wird in Gleisdorf gerade am sogenannten Bypass des Kreisverkehrs B54/B64 bei der Jet-Tankstelle gebaut. Ein weiterer Bypass beschäftigte den Gleisdorfer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. In einem dringlichen Antrag wurde einstimmig beschlossen, in der Hartberger Straße (ab der Kreuzung mit der Ziegelgasse) eine zusätzliche Fahrspur zu errichten – die derzeit dort befindlichen Schrägparkplätze und drei Grünflächen müssen weichen). Dies soll als Entlastung des Verkehrs Richtung Hartberg und Pischelsdorf dienen.