Am Kreisverkehr zwischen B64 und B54 in Gleisdorf wurde mit den Bauarbeiten für einen sogenannten Bypass, einer eigenen Spur nebem dem eigentlichen Kreis in Richtung Weiz, begonnen.

Beim Gleisdorfer Kreisverkehr zwischen B64 und B54 wird eine Abbiegespur errichtet © Raimund Heigl

Die Vorarbeiten für den sogenannten Bypass am Kreisverkehr zwischen B64 und B54 im Westen von Gleisdorf hatten schon im Vorjahr begonnen. Da war der an dieser Stelle stehende Strommasten versetzt worden. Jetzt wurde mit den eigentlichen Bauarbeiten an der zusätzlichen Spur begonnen. Die Autofahrer die von der Hartberger Straße kommen können dann rechts am eigentlichen Kreisverkehr vorbei in Richtung Weiz gelangen. Das soll zu einem flüssigeren Ablauf in den Stoßzeiten führen. Das Fundament des alten Strommastens muss noch entfernt werden, die alte Steinschlichtung der Böschung ist zu einem Großteil schon nach dem zweiten Bautag Geschichte. Die Bauzeit wurde mit zehn Wochen anberaumt, Ende Mai sollte also alles fertig sein.