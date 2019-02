Facebook

"Steirergemüse Suppen-Bowl" kreiert von Sura Dreier © KK

Es muss nicht immer Avocado, Amaranth oder Quinoa sein. „Bei Bowl-Rezepten sind meistens weit gereiste, exotische Zutaten enthalten. Wir suchen jetzt regionale und saisonale Rezeptideen“, erklärt Sura Dreier von Styria Vitalis die Aktion „Steirer Bowl-Challenge“.

„Bowls“ (zu deutsch „Schüsseln“) sind seit geraumer Zeit ein neuer Küchentrend: Dabei geht es nicht nur um eine gesunde Art der Lebensmittelzubereitung, sondern eben auch ums farbenfrohe Anrichten einer solchen Mahlzeit in einer Schüssel – sozusagen „rund, gesund und kunterbunt“.

Sura Dreier von Styria Vitalis © (c) Stiefkind Fotografie

Erste Ansprechpartner von Dreier sind die „Grüne Küche“-Betriebe in der Steiermark. Mittlerweile sind 17 Küchen als „Grüne Küchen“ zertifiziert. Kriterien dafür sind täglich frisch gekochte, überwiegende regionale und vollwertig-vegetarische Speisen sowie der Verzicht auf Fertigprodukte. Im Bezirk Weiz gehören das Einkaufszentrum Reisinger in Passail sowie die Fachschule Naas dazu.

Das Problem mit dem Chinakohl

„Bei Reisinger in Passail kann man sich beim Salatbuffet selbst seine Bowls gestalten“, sagt Dreier. Und auch in Naas hat man damit bereits Erfahrungen: „Am Tag der offenen Tür haben wir so etwas Ähnliches, nämlich Salat im Glas wunderschön angerichtet“, erzählt die provisorische Leiterin Margareta Flicker. Wird die Fachschule ein Rezept einreichen? „Da eine Voraussetzung die Verwendung von Chinakohl ist, eher nicht“, antwortet Flicker. „Denn Chinakohl in Bioqualität ist kaum zu bekommen.“

Unterstützung für steirische Gemüsebauern

Dreier freut sich aber über jegliche „Steirer-Bowl“-Rezepte. „Mit den Grünen Küchen haben wir eigentlich ausgemacht, dass Chinakohl drin sein sollte, aber für alle anderen, die uns ein Rezept schicken und zur Verfügung stellen, ist das natürlich kein Muss“, sagt Dreier. Immerhin gehe es vor allem auch darum, steirische Gemüsebauern zu stärken.

Die eingelangten Rezepte werden dann auf der Homepage von Styria Vitalis zu finden sein. Das Rezept für eine – von Dreier selbst kreierte – Bowl finden Sie rechts. Durch den verwendeten Räuchertofu ist diese Bowl aber auch nicht zu 100 Prozent regional. „Sonst hätte sie vielleicht nicht ganz satt gemacht“, so Dreier.

Steirergemüse Suppen-Bowl Zutaten für 4 Personen

200 g Käferbohnen (über Nacht in der dreifachen Menge Wasser einweichen)

1 Lorbeerblatt, Bohnenkraut

300 g Möhren

200 g Lauch

200 g Chinakohl

3 EL Rapsöl

200 g Räuchertofu

1 – 1,5 l Gemüsebrühe

Kräutersalz, Pfeffer, Schnittlauch Zubereitung

Das Einweichwasser der Käferbohnen abgießen und in frischem, leicht gesalzenem Wasser mit einem Lorbeerblatt und Bohnenkraut weichkochen (circa eineinhalb Stunden). Anschließend das Kochwasser abgießen und die Käferbohnen beiseite stellen. Währenddessen die Möhre halbieren und in dünne Scheiben schneiden, in 1 EL Rapsöl andünsten, mit Kräutersalz abschmecken. Den Lauch und den Chinakohl schneiden, und gemeinsam in einer weiteren Pfanne mit 1 Esslöffel Rapsöl andünsten, mit Kräutersalz und Pfeffer abschmecken. Inzwischen die Gemüsebrühe erhitzen. Den Räuchertofu in Würfel schneiden und in 1 EL Rapsöl knusprig anbraten und zur Seite stellen. Die Käferbohnen, das Möhrengemüse und das Lauch-Chinakohlgemüse in 4 Schüsseln anrichten. Mit der heißen Gemüsebrühe übergießen. Je nach Größe der Schüssel/Bowl werden 1 – 1,5 Liter Gemüsebrühe benötigt. Mit den Räuchertofuwürfeln und Schnittlauch garnieren und sofort servieren.

