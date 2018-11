Facebook

Rüdiger Taus (rechts) lud zur Präsentation der Aids-Hilfe-Tour in die Bezirkshauptmannschaft © Katharina Pillmayr

Um ihr Angebot in den Regionen bekannter zu machen, tourt die Aids-Hilfe Steiermark vor dem Welt-Aids-Tag am 1. Dezember durch das Land und macht in Weiz Station. In der Steiermark sind 1228 Menschen mit HIV infiziert. „80 Prozent unserer Kunden kommen aus Graz und Umgebung. Wir wollen, dass jeder einzelne Steirer weiß, wohin er sich bei Fragen wenden kann“, erklärte Manfred Rupp, Leiter der Aids-Hilfe Steiermark. In Weiz und Gleisdorf wird es Vorträge, kostenlose HIV-Tests und Beratungen geben. Für Gesundheitslandesrat Christopher Drexler ist es „ein starkes Zeichen der beiden Städte, diese Aktion mitzutragen“.

