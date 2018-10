Facebook

Schubertiade mit dem ALEA Ensemble © Herwig Heran

Mit Werken von Franz Schubert, Johannes Brahms sowie von Gerhard Präsent und Igmar Jenner gedachte man im Kunsthaus Weiz bei der 34. Schubertiade, der heuer verstorbenen Musikpädagogin und Initiatorin de Schubertiaden in Weiz Edda König, Kulturreferent Oswin Donnerer würdigte in seiner Rede. das der Musik gewidmete Leben von Edda König und freute sich, dass mit ihrer Tochter Sigrid Präsent die Schubetiaden mit dem ALEA Ensemble ihre Fortsetzung finden werden. Künftig schon im Frühjahr, die nächste am 15. März 2019. Werkseinführungen in das anspruchsvolle „Notturno & Concerto“ Programm bot Gerhard Präsent.