Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Umgeknickte Bäume waren die Folge des Sturms in der Region © FF Passail

Mehrere Einsätze hatten die Feuerwehren der Region am Montag ganz in der Früh: Bäume, die durch den Sturm in der Nacht davor umgeknickt waren, mussten von den Straßen geräumt werden.