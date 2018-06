Regelmäßiger Alarm am Montagnachmittag in Weiz.

Sirenen wurden im Weizer Industriebereich geprüft © Jonas Pregartner

Wer sich fragt, warum am Montagnachmittag in unregelmäßigen Abständen die Sirene immer wieder heulte - keine Sorge, beruhigt die Stadtfeuerwehr Weiz. Die Sirene am Gelände der ehemaligen Elin, heute Andritz und Siemens, war defekt. Im Zuge der Reparatur wurde das Signal immer wieder ausprobiert.