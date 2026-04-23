„Grundsätzlich gut“, resümiert Petra Schaller auf die Frage wie es dem Buchhandel aktuell geht. Und ergänzt: „Man muss natürlich wie überall im Handel auch etwas dafür tun.“ Schaller leitet die Buchhandlung Plautz, die zum wiederholten Male als beliebteste Buchhandlung Österreichs ausgezeichnet wurde.

Es sei die Summe vieler Dinge, die den Erfolg ausmache. So sieht das auch Claudia Heschl. Sie ist Inhaberin der Papierecke Heschl in Birkfeld, die heuer 30-jähriges Jubiläum feiert. Seit 2010 gibt es dort auch Bücher zu kaufen, rund 20 Prozent machen diese vom Tagesgeschäft aus. „In der Corona-Zeit ist die Nachfrage gestiegen, jetzt hält sie sich leicht darunter, aber konstant“, verrät die Unternehmerin und betont: „Aber man muss immer etwas tun und den Leuten was bieten.“

Wie die Buchhandlung Plautz organisiert auch Heschl Lesungen und Büchertische. Und Heschl nimmt Wege auf sich, um zu einer Kundengruppe zu gelangen, die ihr besonders am Herzen liegt: „Wir fahren mit Schriftstellern auch in entlegenere Schulen. Ich finde es wichtig, die Kinder fürs Lesen zu begeistern und ihnen die Möglichkeit zu bieten, Autoren zu treffen.“

Auch der sinkenden Lesekompetenz könne man so die Stirn bieten. Denn obwohl fast alle Kinder Bücher und Geschichten lieben, verliert sich diese Leidenschaft in vielen Fällen mit zunehmendem Alter. Smartphone, Spielkonsolen und Co sind eine große Ablenkung, meinen Heschl und Schaller.

Die Buchhandlung Plautz ist kürzlich zum wiederholten Male als beliebteste Buchhandlung Österreichs ausgezeichnet worden © Buchhandlung Plautz

„Spicy Inhalte“ für die Jugend

Die gute Nachricht: In den vergangenen Jahren ist ein neues Genre eingezogen, das viele junge Leserinnen zurück in die Buchhandlung lockt. „Young Adult“ nennt sich diese Art Liebesgeschichte, die vor allem junge Frauen ab 16 Jahren anspricht. Eine Untergruppe davon, die „Romantasy“, spielt in fiktionalen Welten.

Was sie alle eint: Die Inhalte sind oft „spicy“, haben also viele erotische Elemente. Und: „Die Bücher sind haptisch besonders schön gemacht, haben etwa Farbschnitte (Anm.: farbige Buchkanten) oder beiliegende Goodies wie Charakterkarten“, weiß Plautz-Buchhändlerin Claudia Maralik. Oft allerdings nur in der ersten Auflage. Deshalb ist die Motivation, schnell zuzugreifen, besonders groß.

Online regional kaufen

Digital zugreifen können Kundinnen und Kunden bei Plautz über den Webshop und bei Heschl über „Click & Collect“ (Anm.: online bestellen, im Geschäft abholen.). „Schade ist, dass viele noch immer glauben, irgendwo im Internet seien Bücher günstiger“, sagt Heschl. Das stimmt so nicht, denn in Österreich setzt die Buchpreisbindung einen verbindlichen Mindestpreis fest.

Bei Plautz sind es viele Männer, die online einkaufen. Dass Lesen ein typisch weibliches Hobby ist, kann Schaller also nicht bestätigen. Wohl aber, dass man dem Lesen meist ganz oder gar nicht verfallen ist: „Gelegenheitsleser sind selten.“ Dass sich auch das Lesen in digitale Welten verschoben hat, ist für sie klar: „Die nächste Generation bewegt sich digital, kauft digital und liest digital.“

Schöne Geschichten und große Sorgen

Außerdem: Früher habe der Jahreskreislauf die Aktivitäten verlässlich vorgegeben – etwa Erstkommunion, Weihnachten und ähnliches. In Zeiten politischer Unsicherheiten gelte das immer weniger. „Das Stichwort Krieg verunsichert die Menschen“, so Schaller. Wohl auch deshalb sei ein Zulauf zu positiven Geschichten zu bemerken. Schaller: „Die Menschen wollen etwas lesen, was gut tut und nicht belastet.“

Sie selbst sorgt sich um die Vielfalt am Buchmarkt: „Überall werden Fördergelder im Kulturbereich gestrichen.“ Viele kleine Verlage könnte es bald nicht mehr geben: „Das ist eine traurige Entwicklung. Viele österreichische Künstler sind bekannt geworden, weil es so viele kleine, unabhängige Verlage gibt, die hervorragende Arbeit leisten.“